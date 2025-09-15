Bonanni a sorpresa dopo Juve Inter | I bianconeri non mi sono piaciuti Dietro al Napoli al momento vedo solo una squadra

Juventusnews24.com | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bonanni a sorpresa dopo Juve Inter: le sue dichiarazioni dopo il derby d’Italia disputato sabato sera all’Allianz Stadium e deciso da un gol di Adzic. Intervenuto a  Maracanà  su  TMW Radio, Massimo Bonanni ha analizzato la sconfitta dell’Inter contro la Juve nel derby d’Italia e la situazione delle squadre di vertice in campionato.  Bonanni  ha subito sottolineato che la  sconfitta dell’ Inter  contro la  Juventus  non rispecchia il reale andamento della partita: « Con la Juventus l’Inter non meritava minimamente di perdere ». Secondo l’ex tecnico, i nerazzurri sono stati superiori sul piano del gioco, dominando la partita, con il pallino del gioco sempre nelle mani dei nerazzurri e gran parte della sfida disputata nella metà campo avversaria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bonanni a sorpresa dopo juve inter i bianconeri non mi sono piaciuti dietro al napoli al momento vedo solo una squadra

© Juventusnews24.com - Bonanni a sorpresa dopo Juve Inter: «I bianconeri non mi sono piaciuti. Dietro al Napoli al momento vedo solo una squadra»

In questa notizia si parla di: bonanni - sorpresa

bonanni sorpresa dopo juveBonanni: “La Juventus non mi è piaciuta. Il Milan un interrogativo. L’anti-Napoli è l’Inter” - L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio Quanto pesa la sconfitta contro la. Scrive tuttomercatoweb.com

bonanni sorpresa dopo juveBonanni e la corsa scudetto: "Le prime quattro saranno Napoli, Inter, Roma e Juve" - Ferguson capocannoniere e Juric primo allenatore a saltare – le parole di Massimo Bonanni a Tmw Radio –. Segnala tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Bonanni Sorpresa Dopo Juve