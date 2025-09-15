Bombe e tank Israele è entrato a Gaza City | 37 raid in venti minuti Trump | Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani
L'esercito israeliano ha dato il via libera all'operazione che vede impegnati centinaia di carri armanti, elicotteri Apache e droni per occupare il cuore della città palestinese. La popolazioni da giorni è in fuga da Gaza City. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Intesa Parigi-Londra sulle bombe atomiche mentre Berlino sale sopra ai tank
Ventisette morti per le bombe, tre uccisi dalla fame, 17 da colpi di avvertimento o di rappresaglia mentre andavano verso un punto di distribuzione di aiuti umanitari. I tank israeliani hanno continuato a demolire edifici a nord di Gaza, decine di palestinesi hann - facebook.com Vai su Facebook
Israele prepara la strada: bombe sulle torri di Gaza City, centinaia di tank attendono il via - Quella di abbattere i palazzi più alti è strategia necessaria, secondo l'Idf che prima di entrare per le strade della città colpisce qualsiasi punto di osservazione, denunciando la presenza di vedette ... Si legge su msn.com
L’Iran ha usato bombe a grappolo negli attacchi contro Israele - Dopo aver illustrato qui la ricerca di Amnesty International sull’attacco israeliano contro il carcere iraniano di Evin, ora le parti s’invertono. Secondo ilfattoquotidiano.it