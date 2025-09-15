Bombe e tank Israele è entrato a Gaza City |   37 raid in venti minuti Trump |  Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani  



L'esercito israeliano ha dato il via libera all'operazione che vede impegnati centinaia di carri armanti, elicotteri Apache e droni per occupare il cuore della città palestinese. La popolazioni da giorni è in fuga da Gaza City. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Bombe e tank, Israele è entrato a Gaza City: 37 raid in venti minuti. Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani»  

