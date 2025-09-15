Bombe alle case Arlecchino la sindaca | Incontrerò i residenti Più videosorveglianza ed eventi per la legalità

Un evento al teatro D’Annunzio, coinvolgendo le scuole, in favore della legalità; un incontro con i residenti della zona; l’aumento della videosorveglianza in città; lo stretto rapporto con forze dell’ordine e magistratura. Sono alcuni dei temi toccati dalla sindaca di Latina, Matilde Celentano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

