Bombe alle case Arlecchino la sindaca | Incontrerò i residenti Più videosorveglianza ed eventi per la legalità

Un evento al teatro D’Annunzio, coinvolgendo le scuole, in favore della legalità; un incontro con i residenti della zona; l’aumento della videosorveglianza in città; lo stretto rapporto con forze dell’ordine e magistratura. Sono alcuni dei temi toccati dalla sindaca di Latina, Matilde Celentano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Ucraina, ancora bombe russe sulle città: case distrutte a Mykolaiv, si cercano dispersi

Anbamed, 13 settembre 2025 Genocidio a Gaza Cancellare Gaza città e deportarne la popolazione. È l’ordine di Netanyahu all’esercito. In modo sistematico vengono bombardate le case con missili lanciati dai caccia, con bombe dell’artiglieria e attacchi con - facebook.com Vai su Facebook

Israele assedia le rovine di Gaza City Le bombe sulle case, sulle tende e su una panetteria uccidono altre decine di persone L’esercito israeliano: “eliminato un portavoce di Hamas” Migliaia di abitanti in fuga senza alcun luogo che possa accoglierli La Croce - X Vai su X

Esplode un’altra bomba, danneggiata un’auto di fronte alle case Arlecchino - L’ordigno piazzato in via Guido Rossa, di fronte al palazzo dell’attentato di domenica mattina, sulla Smart di una donna di 65 anni estranea a dinamiche criminali. Come scrive latinaoggi.eu

Notte Di Tensione A Latina: molotov contro bar e bomba carta distrugge auto nelle case “Arlecchino” - Due attentati a latina in poche ore, con Molotov contro un bar e bomba su un’auto; indagini in corso per collegamenti con criminalità e traffico di droga, sindaco chiede azioni immediate ... Segnala gaeta.it