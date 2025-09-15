Boeing 777-9 certificazione attesa nel 2026 | il Ceo Ortberg annuncia i progressi
Luce in fondo al tunnel per Boeing: è stato annunciato il prossimo arrivo della certificazione per il modello 777-9 per il 2026, traguardo conseguito in forte ritardo rispetto a quanto inizialmente programmato prima delle (troppe) vicende che hanno segnato la storia recente del costruttore americano. A dare la notizia è stato il Ceo dell’azienda, Kelly Ortberg, alla conferenza organizzata presso la Morgan Stanley Laguna (Dana Point, California), l’11 settembre, dove Ortberg ha ammesso: “Non abbiamo ancora l’autorizzazione della Faa (l’autorità aeronautica statunitense, ndr) per svolgere l’ultima parte del programma, quindi stiamo lavorando con la Faa in questo momento, ma ciò era stato previsto con il nostro piano per ottenere la certificazione”. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: boeing - certificazione
