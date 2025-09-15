Bivacco davanti alla scuola Madre Teresa di Calcutta la proposta | Un daspo per chi sgarra

Attivare una sorta di daspo per chi continua a bivaccare davanti alle scuole utilizzando sostanze stupefacenti e alcol. E' una delle richieste fatte da residenti (e non solo) al questore di Palermo in merito alla situazione di degrado davanti alla scuola Madre Teresa di Calcutta di via Maqueda. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Bivacco davanti alla scuola Madre Teresa di Calcutta, la proposta: Un daspo per chi sgarra.

bivacco davanti scuola madreBivacchi davanti a scuola e ambulatorio oncologico. E l’influencer di estrema destra infiamma il quartiere - La piazzetta trasformata in un dormitorio e una latrina a cielo aperto, residenti e negozianti esasperati. Riporta romatoday.it

