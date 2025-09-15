Biciplan a Cinecittà si punta sulla partecipazione | partono tre assemblee pubbliche

Romatoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è solo un programma che prevede la messa a terra di piste ciclabili. Il Biciplan viene infatti presentato dall’amministrazione cittadina come una “visione urbana, volta a ridisegnare la città e favorire uno stile di vita più sostenibile”: è questa la definizione che ne viene data. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: biciplan - cinecitt

Cerca Video su questo argomento: Biciplan Cinecitt224 Punta Partecipazione