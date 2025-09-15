Biciplan a Cinecittà si punta sulla partecipazione | partono tre assemblee pubbliche
Non è solo un programma che prevede la messa a terra di piste ciclabili. Il Biciplan viene infatti presentato dall’amministrazione cittadina come una “visione urbana, volta a ridisegnare la città e favorire uno stile di vita più sostenibile”: è questa la definizione che ne viene data. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: biciplan - cinecitt
Costruiamo insieme il piano delle piste ciclabili Il 7 Luglio è stato presentato il Biciplan ossia il piano della ciclabilità da qui fino al 2035 con l’obiettivo di passare da 330 km a oltre 1500. Ma il Biciplan (https://romamobilita.it/it/progetti/biciplan-Roma/mobilita-c - facebook.com Vai su Facebook