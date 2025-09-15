Biasin sicuro | Escludo che l’Inter torni su Lookman L’Atalanta perderà soldi ma…
Le parole di Fabrizio Biasin, noto giornalista, sull’interesse dell’Inter nei confronti di Ademola Lookman. Tutti i dettagli in merito. Ademola Lookman continua a essere al centro delle voci di mercato, ma il suo futuro sembra essere destinato a rimanere in Serie A per il momento, con l’ Atalanta che ha chiarito la sua posizione. Nonostante l’interesse dell’ Inter e di altri club, i bergamaschi hanno ribadito con fermezza che l’attaccante nigeriano non si muoverà dalla Dea in questa finestra di mercato. L’Atalanta, infatti, ha rifiutato una proposta dell’Inter che includeva una cifra di 42 milioni di euro più 3 milioni di bonus, chiarendo che Lookman non verrà venduto a un club italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: biasin - sicuro
Biasin sicuro: «Nkunku non è un obiettivo dell’Inter! Una certezza»
Biasin sicuro: «Thuram? Se vuole andare via la strada è chiara, guardate cosa è successo con Calhanoglu…»
Biasin sicuro: «Pavard è il big su cui l’Inter potrebbe riflettere! Il tema»
Io provo vergogna per certi atteggiamenti cortigiani di #Biasin come in questo tweet. Sono sicuro che se ad un certo punto vendessero i big dell'#Inter, lui direbbe: "Nel delirio del mercato, si dimentica che abbiamo sempre gli stessi colori: il nero ed il blu". Piag - X Vai su X
Fornitura e posa di scala anticaduta per accesso in quota e linee vita su tetto industriale in lamiera. Dopo il nostro intervento la copertura è sicura e pronta per accogliere un nuovo impianto fotovoltaico! #venetolineavita #soluzioni #anticaduta #tetto #sicuro #p - facebook.com Vai su Facebook
Biasin: “Escludo Lookman all’Inter a gennaio. Atalanta perderà dei soldi ma potrà…” - Ademola Lookman continua a essere al centro delle voci di mercato, ma il suo futuro resta nerazzurro (il nerazzurro di Bergamo) ... Riporta fcinter1908.it