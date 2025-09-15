Biasin sicuro | Escludo che l’Inter torni su Lookman L’Atalanta perderà soldi ma…

Le parole di Fabrizio Biasin, noto giornalista, sull’interesse dell’Inter nei confronti di Ademola Lookman. Tutti i dettagli in merito. Ademola Lookman continua a essere al centro delle voci di mercato, ma il suo futuro sembra essere destinato a rimanere in Serie A per il momento, con l’ Atalanta che ha chiarito la sua posizione. Nonostante l’interesse dell’ Inter e di altri club, i bergamaschi hanno ribadito con fermezza che l’attaccante nigeriano non si muoverà dalla Dea in questa finestra di mercato. L’Atalanta, infatti, ha rifiutato una proposta dell’Inter che includeva una cifra di 42 milioni di euro più 3 milioni di bonus, chiarendo che Lookman non verrà venduto a un club italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

