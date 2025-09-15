Berrettini rientra ad Hangzhou | esordio con un qualificato possibile incrocio con Bublik ai quarti

Il tennista romano torna in campo nell’Atp 250 cinese dopo mesi di stop. In tabellone anche Nardi e Arnaldi. Matteo Berrettini è pronto a tornare in campo. Il tennista azzurro, attuale numero 57 del ranking Atp, rientrerà questa settimana nell’ Atp 250 di Hangzhou (17-23 settembre), primo appuntamento dello swing asiatico. Per l’italiano sarà il vero ritorno dopo una stagione complicata: da maggio, infatti, aveva disputato soltanto una partita a Wimbledon, saltando anche gli Us Open 2025. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it