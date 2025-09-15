Benson Boone perde il cameraman di fiducia prima di un concerto in Florida Arrestato ubriaco dopo avere fatto pipì sui vestiti in un grande magazzino

Poco prima del concerto di Benson Boone all’Arena di Tampa, in Florida, il suo cameraman di fiducia, Tyler Capehart (39 anni), che doveva riprendere l’esibizione del cantante è stato arrestato sulla spiaggia di Clearwater, il capoluogo della contea di Pinellas, a poca distanza dal luogo dell’esibizione. Ad avere chiamato la polizia è stato il direttore dello store di abbigliamento da mare Surf Style, dopo avere visionato le telecamere di sicurezza del grande magazzino. Fuori di sé il cameraman l’aveva combinata grossa in un grande magazzino di vestiti. Il cameraman di Benson Boone l’aveva in effetti combinata grossa. 🔗 Leggi su Open.online

