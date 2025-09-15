Il Benfica si appresta a vivere il suo esordio nel maxi girone di Champions League e a ospitare al Da Luz il Qarabagh, squadra ampiamente alla portata ma che nasconde qualche insidia. La squadra di Lisbona aveva vissuto un’ottima prima parte di stagione, perfetta nei risultati ma con qualche perplessità sotto il punto di vista . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Benfica-Qarabagh (Champions League, 16-09-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sudakov titolare