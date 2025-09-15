Belen e Cecilia hanno fatto pace ma con il cognato Ignazio è ancora guerra

Metropolitanmagazine.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di distanza e silenzio, Cecilia Rodriguez rompe il ghiaccio e annuncia a Verissimo in tv: “Io e mia sorella abbiamo fatto pace” e continua “Esteticamente siamo molto simili, ma a livello di carattere no. Quindi succede che litighiamo”, spiega Cecilia a Silvia Toffanin, confermando che tra lei e Belén c’è stato un vero e proprio litigio, che l’ha portata, lo scorso marzo, ad allontanarsi completamente dalla sorella. Da quel momento, nessun contatto: né messaggi, né chiamate, né incontri, per ben cinque mesi. Dopo l’intervista di Cecilia, tutti aspettavano la reazione di Belen. Che è presto arrivata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

belen e cecilia hanno fatto pace ma con il cognato ignazio 232 ancora guerra

© Metropolitanmagazine.it - Belen e Cecilia hanno fatto pace, ma con il cognato Ignazio è ancora guerra

In questa notizia si parla di: belen - cecilia

Belen e Cecilia Rodriguez, “fatti gravi” che nessuno racconta? Le ultime indiscrezioni

Belen e Cecilia Rodriguez: il mistero della loro rottura

Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato per soldi? I fatti sono più gravi: ecco la verità

belen cecilia hanno fattoBelen Rodriguez, come ha reagito all'intervista di Cecilia a Verissimo - La sorella minore è ospite a Verissimo dove ha parlato della gravidanza ma anche della famosa lite con Belen, risolta nelle ultime ... Si legge su msn.com

belen cecilia hanno fattoBelen, la reazione inaspettata dopo le parole di Cecilia a Verissimo. Cosa ha fatto la showgirl - L'argentina ha dato un chiaro segnale ai followers, a poche ore dalla confessione- Lo riporta libero.it

Cerca Video su questo argomento: Belen Cecilia Hanno Fatto