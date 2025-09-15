Belen e Cecilia hanno fatto pace ma con il cognato Ignazio è ancora guerra
Dopo mesi di distanza e silenzio, Cecilia Rodriguez rompe il ghiaccio e annuncia a Verissimo in tv: “Io e mia sorella abbiamo fatto pace” e continua “Esteticamente siamo molto simili, ma a livello di carattere no. Quindi succede che litighiamo”, spiega Cecilia a Silvia Toffanin, confermando che tra lei e Belén c’è stato un vero e proprio litigio, che l’ha portata, lo scorso marzo, ad allontanarsi completamente dalla sorella. Da quel momento, nessun contatto: né messaggi, né chiamate, né incontri, per ben cinque mesi. Dopo l’intervista di Cecilia, tutti aspettavano la reazione di Belen. Che è presto arrivata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
