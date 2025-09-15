Il film Bedazzled, diretto da Harold Ramis, sta riscuotendo un sorprendente successo di visualizzazioni su piattaforme di streaming a 25 anni dalla sua uscita. Questa commedia romantica del 2000, remake dell’omonimo film del 1967, si distingue ancora oggi per il suo fascino retrò e la sua comicità leggera. In questo approfondimento si analizzeranno le ragioni di questa rinascita, il cast coinvolto e il significato di tale popolarità nel contesto attuale. il successo dello streaming di bedazzled. una rinnovata visibilità grazie alle piattaforme digitali. Nonostante abbia ricevuto recensioni miste al momento della distribuzione, Bedazzled ha registrato un notevole incremento di ascolti sulla piattaforma Hulu, dove occupa attualmente la seconda posizione tra i film più visti in Stati Uniti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Bedazzled di brendan fraser domina le classifiche di streaming dopo 25 anni