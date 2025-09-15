Bayern Monaco-Chelsea Champions League 17-09-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Riparte la Champions League che entra nel vivo con la prima giornata della fase a gironi e la sfida tra il Bayern Monaco di Kompany e il Chelsea di Maresca.  I bavaresi hanno già fatto la voce grossa in campionato dove sono primi senza di fatto aver sudato, e reduci dalla cinquina rifilata in casa al neopromosso Amburgo. Per Kane e compagni un torneo che . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Pronostico Bayern Monaco-Chelsea 17 Settembre: spettacolo assicurato all'Allianz Arena - Chelsea del 17 settembre 2025 alle 21:00: due giganti del calcio europeo si affrontano nella gara inaugurale di Champions League in uno scontro ad alta te

Bayern Monaco-Chelsea, dove vedere la sfida di Champions League in tv e streaming

