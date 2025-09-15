Bayern Monaco-Chelsea Champions League 17-09-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Tanti gol all’Allianz Arena

Riparte la Champions League che entra nel vivo con la prima giornata della fase a gironi e la sfida tra il Bayern Monaco di Kompany e il Chelsea di Maresca.  I bavaresi hanno già fatto la voce grossa in campionato dove sono primi senza di fatto aver sudato, e reduci dalla cinquina rifilata in casa al neopromosso Amburgo. Per Kane e compagni un torneo che . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Bayern Monaco-Chelsea dove vederla: Sky, NOW, Amazon Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Pronostico Bayern Monaco-Chelsea quote 1ª giornata Champions; Bayern Monaco Chelsea - Pronostici e Quote - Champions League 25/26.

bayern monaco chelsea championsChampions League, pronostico e statistiche di Bayern Monaco-Chelsea - Non poteva iniziare meglio la stagione del Bayern Monaco, che stasera debutta in casa contro il Chelsea. Si legge su tuttosport.com

bayern monaco chelsea championsPronostico Bayern Monaco-Chelsea: parata di stelle in Baviera - Chelsea è una partita della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it scrive

