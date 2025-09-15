BARBARA D’URSO | SU DI ME HANNO SCRITTO DI TUTTO ORA FINALMENTE LA VERITÀ VIDEO

L’inviato di BubinoBlog Luca Germanò ha presenziato a Milano all’incontro evento organizzato dal Corriere della Sera, Il Tempo delle Donne. Tra le ospiti più attese Barbara d’Urso che si appresta al grande ritorno in tv, da sabato 27 settembre su Rai1 a Ballando con le Stelle. Sulla popolare conduttrice hanno detto e scritto di tutto ma ora parla lei. Punto su punto, in ogni video risponde e mette i puntini sulle i, dalle sue battaglie sociali fino alla partecipazione allo show di Milly Carlucci, passando per le polemiche sulle luci e il trash. Buona visione. L'articolo BARBARA D’URSO: SU DI ME HANNO SCRITTO DI TUTTO. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BARBARA D’URSO: SU DI ME HANNO SCRITTO DI TUTTO. ORA FINALMENTE LA VERITÀ (VIDEO)

