Barbara D’Urso lancia una frecciatina a Pier Silvio Berlusconi?
Barbara D’Urso è tornata al centro dell’attenzione, ma questa volta non per un suo talk show, bensì per le sue prime prove a “Ballando con le Stelle” su Rai 1. In attesa del debutto, la conduttrice non ha perso l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Durante un intervento alla Triennale di Milano, ha lanciato . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
In questa notizia si parla di: barbara - urso
BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI
Barbara D’Urso rompe il silenzio: le novità che non ti aspetti
Belen Rodriguez passa in Rai, Barbara D’Urso resta a casa: Retroscena e scelte sorprendenti
Barbara D'Urso: «Negli anni in tanti hanno approfittato della mia luce. Ora è il momento giusto per tornare» VIDEO Vai su Facebook
Barbara D’Urso: «L’etichetta del trash? Non mi sembra che mi appartiene e non appartiene ad altre cose, che non vedo ma mi raccontano». Le luci a #BallandoConLeStelle «saranno uguali per tutti. Altri hanno preso le mie luci esagerandole ancora di più» ( - X Vai su X
Barbara D’Urso lancia una super frecciatina a Pier Silvio Berlusconi? Che bella stoccata!.
Barbara D’Urso lancia una super frecciatina a Pier Silvio Berlusconi? Che bella stoccata! - Barbara D'Urso ha lanciato una bella frecciatina a Pier Silvio Berlusconi pur senza citarlo mai: parole dirette e molto forti. Come scrive donnapop.it
Barbara D’Urso protagonista a Ballando Con Le Stelle 2025: ma arriva la frecciatina di Pupo, ecco cosa ha detto - Scopri le ultime novità su Barbara D’Urso e la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Si legge su mondotv24.it