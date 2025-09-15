Banca Progetto arriva il soccorso di cinque istituti e del Fondo interbancario
Il Fondo Interbancario, Monte dei Paschi di Siena, Banco Bpm, Bper, Intesa Sanpaolo e Unicredit mettono in sicurezza Banca Progetto. Il Fitd e le 5 big italiane hanno sottoscritto con l'istituto in amministrazione straordinaria un 'term sheet' vincolante per un'operazione di risanamento da circa 400 milioni. Con l'intervento di sostegno, si legge in una nota, il Fondo Interbancario e la cordata delle banche con "spirito di responsabilità" forniranno a Banca Progetto la dotazione patrimoniale necessaria a salvarla consentendo, con le risorse del settore bancario, di tutelare i depositanti dell'istituto.
Banca Progetto in cerca di un acquirente - MILANO – Banca Progetto, da marzo in amministrazione straordinaria per volere di Bankitalia, torna in vendita dopo la mancata cessione dal fondo Oaktree primo socio a Centerbridge.
