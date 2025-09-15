Balene ad Ancona | alla Mole la proiezione in anteprima della prima puntata della serie Tv girata nelle Marche
ANCONA – Verrà proiettata ad Ancona, in anteprima nazionale, la prima puntata della serie tv “Balene”, interamente girata nelle Marche. La serie, tratta dal romanzo omonimo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, coprodotta da Rai Fiction e Fastfilm Srl, è stata realizzata con il contributo di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Serie tv Balene, anteprima nazionale alla Mole di Ancona - Una dramedy con due amiche, Evelina e Milla, che si ritrovano dopo anni per far luce sulla morte misteriosa di una loro compagna ricercatrice. Da ansa.it