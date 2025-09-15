Avengers doomsday | il viaggio nel tempo potrebbe distruggere il multiverso MCU
Il Marvel Cinematic Universe si prepara ad affrontare un nuovo, imponente capitolo legato al multiverso con il prossimo film Avengers: Doomsday. Questa pellicola rappresenterà l’evento più ambizioso e complesso fino a ora, con un cast ricco di ritorni e nuove figure provenienti anche da altri franchise. In questo contesto, vengono analizzate le possibili connessioni tra gli eventi di Endgame e le future implicazioni sul multiverso, in particolare riguardo alle incursioni e alla loro potenziale distruttività. le incursioni nel multiverso: cosa sono e perché sono decisive. definizione di incursione nel contesto marvel. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Chris Hemsworth conferma che una location chiave del MCU non sarà presente in Avengers: Doomsday
Daredevil in Avengers: Doomsday? Parla Charlie Cox
Anthony Mackie parla del ritorno di Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom in Avengers: Doomsday
Michael Chiklis ha confermato che non tornerà nei panni della sua Cosa in Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars: "Probabilmente non mi vedrete. Ma lo sapete... tutto può cambiare in un minuto, quindi mai dire mai". L'attore poi ammette di non ancor - facebook.com Vai su Facebook
La Disney ha diffuso la prima sinossi ufficiale di Avengers: Doomsday! http://dlvr.it/TN3w4v #AvengersDoomsday #Disney #Marvel #Cinema #Film - X Vai su X
Avengers: Doomsday, 3 teorie che spiegherebbero il ritorno di Steve Rogers; Avengers Doomsday, James Marsden è di nuovo Cyclops: Un piccolo ritorno a casa, me lo chiedevano da vent'anni; Avengers: Doomsday, nuovi dettagli dal set confermano l'arrivo di un personaggio molto caro a Sentry?.
Avengers: Doomsday si ispirerà alla migliore versione a fumetti di Dottor Destino - All'inizio di questo fine settimana, una sinossi di Avengers: Doomsday ha rivelato che "Dottor Destino è ufficialmente arrivato nell'MCU. Come scrive cinefilos.it
Avengers: Doomsday – I fan reagiscono al fisico di Chris Evans dopo i rumors sul suo ritorno nell’MCU - I fan credono che il nuovo fisico di Chris Evans indichi il ritorno di Captain America in Avengers: Doomsday Avengers: Doomsday è stato annunciato da Marvel Studios con una rivelazione sorprendente: i ... Riporta filmpost.it