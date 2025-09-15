autostrada chiuso il casello di bergamo per due notti

IL CANTIERE. Il 15 e 16 settembre nella notte sono previsti lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in autostrada. Previste chiusure al casello di Bergamo, oltre che alle stazioni di Grumello e Capriate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

