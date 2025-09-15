Automobilista esce di strada Soccorso e trasferito alla Gruccia

Un automobilista di 34 anni è stato ricoverato in codice 2 all'ospedale montevarchino della Gruccia dopo un incidente con la sua vettura in località Badia Agnano, nel comune di Bucine. I soccorsi sono scattati intorno alle 18.40 di oggi, 15 settembre. Sul posto ambulanza infermierizzata di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

