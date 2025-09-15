Autodifesa in azienda | l’iniziativa per i dipendenti Eurointerim

Padovaoggi.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro, organizza per i dipendenti, in pausa pranzo, il nuovo Corso di Difesa Personale, grazie al quale è possibile ricevere utili suggerimenti e tecniche efficaci e applicabili da tutti per risolvere reali situazioni scomode che possono verificarsi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: autodifesa - azienda

Cerca Video su questo argomento: Autodifesa Azienda L8217iniziativa Dipendenti