Autodifesa in azienda | l’iniziativa per i dipendenti Eurointerim
Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro, organizza per i dipendenti, in pausa pranzo, il nuovo Corso di Difesa Personale, grazie al quale è possibile ricevere utili suggerimenti e tecniche efficaci e applicabili da tutti per risolvere reali situazioni scomode che possono verificarsi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: autodifesa - azienda
IL NOSTRO NUOVO LIBRO SUGLI INGANNI ALIMENTARI: "MANUALE DI AUTODIFESA ALIMENTARE" Siamo lieti di comunicare a tutti i nostri lettori che è finalmente uscito il nostro ultimo libro sulla spesa alimentare: "Manuale di autodifesa alimentare". Se - facebook.com Vai su Facebook