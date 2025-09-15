Audero para tutto Giovane spreca al 93' | è 0-0 tra Verona e Cremonese Esordio in A per Vardy

Al Bentegodi la squadra di Zanetti domina ma non riesce a segnare. Mezz'ora senza incidere per il nuovo bomber di Nicola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Audero para tutto, Giovane spreca al 93': è 0-0 tra Verona e Cremonese. Esordio in A per Vardy

In questa notizia si parla di: audero - para

Audero Vince e convince la Cremonese contro il Sassuolo, fra i protagonisti del match anche Audero. Il portiere della Nazionale Indonesiana è andato vicino a parare il rigore di Berardi e sempre su Berardi si è reso protagonista di una buona parata su puni Vai su Facebook

30’ | Tiro di Pinamonti, Audero para #CremoneseSassuolo 0-0 #ForzaSasol - X Vai su X

Audero para tutto, Giovane spreca al 93': è 0-0 tra Verona e Cremonese. Esordio in A per Vardy; Diretta Padova-Virtus Entella: dove vederla in tv e live streaming | News IT; Minuti finali, l'Hellas cerca la vittoria.

Audero para tutto, Giovane spreca al 93': è 0-0 tra Verona e Cremonese. Esordio in A per Vardy - Al Bentegodi la squadra di Zanetti domina ma non riesce a segnare. Si legge su gazzetta.it

TMW - Samp, Audero: "Abbiamo tutto per salvarci. Nessun dualismo con Falcone, siamo amici" - Sampdoria”, l'estremo difensore blucerchiato, Emil Audero, ha parlato alla stampa presente. Secondo m.tuttomercatoweb.com