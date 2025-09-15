Attici in Italia, vincono le grandi metrature ma pochi comprano per investire.

Un mercato di nicchia, ma per intenditori. Quello degli attici, soluzioni abitative molto ambite ma ancora poco presenti nel panorama immobiliare italiano, rappresenta appena lo 0,7% del totale delle compravendite nel 2024. È quanto emerge dall’analisi condotta dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, che ha preso in esame le transazioni effettuate attraverso le sue agenzie affiliate (Tecnocasa e Tecnorete), confermando una quota di mercato storicamente al di sotto dell’1%. Tra i più richiesti gli attici da oltre 100 mq. Questo segmento non è caratterizzato solo dalla rarità, ma anche da un cambiamento nelle preferenze degli acquirenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

