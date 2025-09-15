Attentato Kirk ipotesi depistaggio 2 persone differenti Tyler Robinson nega di essere il killer | Non so perché mi hanno arrestato

Inoltre, dopo l’assassinio dell’attivista conservatore, Tyler Robinson avrebbe seguito con attenzione gli sviluppi del caso commentandoli in tono sarcastico in una chat di gruppo su Discord con circa 20 conoscenti. Robinson avrebbe ironizzato freddamente sulla propria somiglianza con il sospetto imm. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Attentato Kirk, ipotesi depistaggio, "2 persone differenti", Tyler Robinson nega di essere il killer: "Non so perché mi hanno arrestato"

