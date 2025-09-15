Atletica Mei | Ritiro Jacobs? Gli siamo vicini deve essere sereno

Il presidente della Fidal, Stefano Mei, dopo l’eliminazione di Marcell Jacobs ai Mondiali, ha detto: “Capisco il suo pessimismo, ma deve trovare serenità. Il risultato è una buona base di partenza ”. Ha aggiunto: “Jacobs è una risorsa della Nazionale, lo è stato da Tokyo e lo sarà ancora. La Federazione è a disposizione”. Sulle scelte dell’atleta ha concluso: “Ha deciso di andare negli Stati Uniti, può avere aspetti positivi e negativi, ma noi siamo sempre con lui”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

