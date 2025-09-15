Atletica Duplantis oro e record mondiale ai mondiali nell’asta
Roma, 15 set. (askanews) – Dopo essersi aggiudicato il titolo ai mondiali di atletica in corso a Tokyo con 6,20 metri, Armand Duplantis ha migliorato il record del salto con l’asta, che già gli apparteneva, superando i 6,30 metri al terzo tentativo. Il 25enne svedese ha scavalcato se stesso per la quattordicesima volta, un record che detiene dal 2020, quando ha detronizzato il francese Renaud Lavillenie superando i 6,17 metri. In uno scenario simile a quello dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove scavalcò i 6,25 m all’ultima chance, oggi Duplantis ha aspettato fino al terzo tentativo per i 6,30. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
