Atalantini a Parigi ecco cosa sapere per arrivare allo stadio
LE INFO UTILI. Manca poco alla prima partita di Champions League dell’Atalanta, ospite a Parigi per incontrare il Paris Saint Germain. Ecco come raggiungere il Parco dei Principi, scopri qui il regolamento all’interno dello stadio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
ATALANTINI A PARIGI ? In vista di #PSG #Atalanta saranno presenti ben 1.184 tifosi bergamaschi in Francia ? - X Vai su X
MISTER JURIC IN CONFERENZA STAMPA. ANCHE SCAMH NON SARA' A PARIGI - facebook.com Vai su Facebook
