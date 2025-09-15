Bergamo, 15 settembre – Nell’Atalanta che è tornata a vincere e convincere rifilando domenica quattro gol al Lecce brilla la stella ritrovata, dopo alcune stagioni appannate alla Roma, di Nikola Zalewski. Il 23enne talento romano di nascita e polacco di passaporto, è stato rilanciato in questo avvio di campionato da Ivan Juric, che lo aveva allenato lo scorso anno alla Roma e l o ha fortemente voluto a Bergamo, in accordo con la dirigenza nerazzurra. Che lo ha prelevato nella penultima settimana di mercato dall’Inter, con un importante investimento da 17 milioni, per dare al tecnico croato il suo ‘pendolino’ sulla fascia sinistra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, goditi Zalewski: “Ho sentito subito fiducia, voglio fare tanti gol”