Ascensore rotto da un mese | l' ira dei condomini in un palazzo di Torino

Un palazzo di Corso Mortara a Torino la situazione è diventata insostenibile. Il citofono non funzione e da quaranta giorni i condomini non possono usare l'ascensore perché guasto. E i condomini non ne possono più. "Senza ascensore non possiamo fare nulla", dice chi non esce di casa da più di un mese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ascensore rotto da un mese: l'ira dei condomini in un palazzo di Torino

