Ascanio Pacelli opinionista nel Grande Fratello di Simona Ventura | sarà in studio con altri due ex concorrenti

Fanpage.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascanio Pacelli sarà uno degli ex concorrenti del Grande Fratello scelti per affiancare la conduttrice Simona Ventura nello studio della nuova edizione del reality. Protagonista della terza stagione nel 2004, tornerà nel programma nel ruolo di “commentatore esperto”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

