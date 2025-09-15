Ascanio Pacelli opinionista nel Grande Fratello di Simona Ventura | sarà in studio con altri due ex concorrenti
Ascanio Pacelli sarà uno degli ex concorrenti del Grande Fratello scelti per affiancare la conduttrice Simona Ventura nello studio della nuova edizione del reality. Protagonista della terza stagione nel 2004, tornerà nel programma nel ruolo di “commentatore esperto”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: ascanio - pacelli
Sono partiti in due e alla fine sono diventati una splendida famiglia Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli si racconteranno oggi a #Verissimo insieme ai loro figli Matilda e Tancredi! - facebook.com Vai su Facebook
Ascanio Pacelli opinionista nel Grande Fratello di Simona Ventura: sarà in studio con altri due ex concorrenti - Ascanio Pacelli sarà uno degli ex concorrenti del Grande Fratello scelti per affiancare la conduttrice Simona Ventura nello studio della nuova edizione ... Secondo fanpage.it