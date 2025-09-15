Ary l’ex tentatrice di Temptation Island | ‘Valerio mi ha usata’ l’epilogo del ‘triangolo’ con Sarah

L’amore nato nel reality e crollato davanti alle telecamere. Era stata la più amata dell’ultima edizione di Temptation Island. La 22enne Arianna Mercuri, per tutti Ary, tifosa della Lazio e tra le tentatrici più seguite, aveva fatto breccia nel cuore di Valerio Ciaffaroni. Lui era entrato nel programma con la fidanzata storica Sarah Esposito, ma l’incontro con Ary aveva cambiato ogni equilibrio. Nello speciale Temptation Island – E poi e poi. del 15 settembre, condotto da Filippo Bisciglia, la verità è venuta a galla: la relazione tra Ary e Valerio è finita tra accuse, delusioni e rivelazioni dolorose. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

