Arriva la prima edizione di Catania Future Festival

Catania si prepara ad accendere i riflettori sulla prima edizione del Catania Future Festival, un nuovo appuntamento notturno dedicato alla club culture, che debutterà venerdì 19 settembre negli spazi iconici dell’Afrobar, alla Plaia di Catania, a partire dalle ore 22:30.Un evento che vuole. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: arriva - prima

Metropolitana, la corsa a chi arriva prima: Monza con la M5 o la M4 fino a Segrate? Frattura politica in Lombardia

Brasile, per Ancelotti arriva la prima sconfitta tra Var e… palloni sgonfi. Cos’è successo

Vlahovic Milan, arriva la chiamata di Max Allegri per convincere il ragazzo. Arriva la prima risposta

Arriva la prima vittoria in campionato per il @SassuoloUS! #SassuoloLazio - X Vai su X

Arriva a #Mulazzo la prima edizione di Bancarel’Miele Il 20 e 21 settembre non perdete l’appuntamento con la prima edizione di Bancarel’Miele, la nuova festa dedicata al miele DOP della Lunigiana, alle api e al forte legame con il territorio. Due giorni di - facebook.com Vai su Facebook

Arriva la prima edizione di Catania Future Festival; Catania; A Catania la prima edizione dello Youth Soccer Forum.

A Catania arriva “Mediterranea- Dialoghi su politica, società e diritti”: il programma - Giovedì 11 settembre, presso il Lido Blu di Catania, si terrà la prima edizione di Mediterranea – Dialoghi su politica, società e diritti, un’iniziativa promossa da Generazione Sicilia e da CataniAtti ... Riporta itacanotizie.it

Catania hub del Mediterraneo per l’innovazione: arriva “ON – Digital Innovation Congress” - Dal 17 al 19 settembre 2025 Catania diventa il cuore pulsante dell’innovazione con la prima edizione di ON – Digital Innovation Congress, il congresso nazionale dedicato al digitale e alla trasformazi ... Secondo itacanotizie.it