Arrestato negli Usa lo chef italiano Valentino Luchin Gli inquirenti | Ha rapinato tre banche

Ilfattoquotidiano.it | 15 set 2025

Un noto chef italiano di San Francisco è stato arrestato con l’ accusa di aver rapinato tre banche nel Central District della città americana. Tutti i colpi sarebbero avvenuti nello stesso giorno, mercoledì 10 settembre, e con le stesse modalità. Valentino Luchin, il nome del cuoco 62enne, secondo quanto riferito dalla polizia consegnava agli impiegati dei biglietti scritti a mano chiedendo denaro. Una prima denuncia aveva portato gli investigatori a identificare rapidamente Luchin come il presunto rapinatore, collegandolo anche ai due altri colpi. Le autorità non hanno riferito l’entità del bottino raccolto dallo chef. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

