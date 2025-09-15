Un noto chef italiano di San Francisco è stato arrestato con l’ accusa di aver rapinato tre banche nel Central District della città americana. Tutti i colpi sarebbero avvenuti nello stesso giorno, mercoledì 10 settembre, e con le stesse modalità. Valentino Luchin, il nome del cuoco 62enne, secondo quanto riferito dalla polizia consegnava agli impiegati dei biglietti scritti a mano chiedendo denaro. Una prima denuncia aveva portato gli investigatori a identificare rapidamente Luchin come il presunto rapinatore, collegandolo anche ai due altri colpi. Le autorità non hanno riferito l’entità del bottino raccolto dallo chef. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arrestato negli Usa lo chef italiano Valentino Luchin. Gli inquirenti: “Ha rapinato tre banche”