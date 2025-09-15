Arrestato negli Usa lo chef italiano Valentino Luchin Gli inquirenti | Ha rapinato tre banche
Un noto chef italiano di San Francisco è stato arrestato con l’ accusa di aver rapinato tre banche nel Central District della città americana. Tutti i colpi sarebbero avvenuti nello stesso giorno, mercoledì 10 settembre, e con le stesse modalità. Valentino Luchin, il nome del cuoco 62enne, secondo quanto riferito dalla polizia consegnava agli impiegati dei biglietti scritti a mano chiedendo denaro. Una prima denuncia aveva portato gli investigatori a identificare rapidamente Luchin come il presunto rapinatore, collegandolo anche ai due altri colpi. Le autorità non hanno riferito l’entità del bottino raccolto dallo chef. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: arrestato - chef
Chef padovano arrestato a San Francisco per aver rapinato tre banche in poche ore
"Ha messo a segno tre rapine in un solo giorno": chef italiano arrestato a San Francisco
La storia di Valentino Luchin: lo chef italiano arrestato per tre rapine in banca in un solo giorno negli USA
“Ha rapinato tre banche in un giorno”, chef italiano arrestato in Usa - X Vai su X
Ex stella dei fornelli del famoso ristorante Rose Pistola, il padovano è stato arrestato dalla polizia Vai su Facebook
Ha rapinato tre banche in un giorno, chef italiano arrestato in Usa; La storia di Valentino Luchin: lo chef italiano arrestato per tre rapine in banca in un solo giorno negli USA; Ha messo a segno tre rapine in un solo giorno: chef italiano arrestato a San Francisco.
Chef italiano arrestato negli USA: le accuse della polizia sono gravissime - Dalla cucina alle aule di tribunale: lo chef italiano arrestato negli Stati Uniti con l’accusa di rapine in banca. Si legge su notizie.it
La storia di Valentino Luchin: lo chef italiano arrestato per tre rapine in banca in un solo giorno negli USA - Valentino Luchin, 62 anni, chef italiano noto a San Francisco, in California, per i ristoranti Rose Pistola e Ottavio Osteria, è stato arrestato per aver ... Secondo fanpage.it