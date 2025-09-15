Arezzo | precipita con l’auto in un burrone sulla panoramica del Pratomagno Muore 63enne

15 set 2025

I vigili del fuoco di Arezzo con l'elicottero Drago, del Reparto Volo di Arezzo sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, 15 settembre per un incidente avvenuto sulla strada panoramica del Pratomagno L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

arezzo precipita l8217auto burroneMuore una donna di 63 anni precipitata con l'auto in un burrone di 40 metri - All'interno una donna di 63 anni che all'arrivo dei soccorritori era già morta. Scrive corrierediarezzo.it

