Arezzo inaugura il 1° Festival dell’Innovazione Urbana | due giorni per immaginare la città del futuro

Servizi educativi, sviluppo economico e sostenibilità: sono questi i temi centrali del 1° Festival dell’Innovazione Urbana, in programma venerdì 19 e sabato 20 settembre alla Casa dell’Energia di Arezzo. Presentato questa mattina in conferenza stampa, l’evento nasce come spazio di confronto aperto a cittadini, istituzioni, imprese e realtà culturali, con l’obiettivo di esplorare le sfide e le opportunità che definiscono il futuro delle città. La due giorni prevede incontri, dibattiti e approfondimenti con ospiti provenienti dal mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale. Tra gli argomenti in programma ci saranno i servizi per l’infanzia, il ruolo delle imprese nella promozione dell’occupazione femminile, l’importanza della formazione per lo sviluppo economico del territorio, l’uso di nuove tecnologie come i digital twin per la gestione urbana e le esperienze di sostenibilità legate alle comunità energetiche. 🔗 Leggi su Lortica.it
LaMaisondellaDanza. . 13 settembre 2025 La Maison della Danza inaugurazione della nuova sala "Renoir". #lamaisondelladanza #arezzo Vai su Facebook
Inaugura in via Madonna del Prato la Ferramenta Art Gallery #Arezzo #arte #DalilaChessa #FerramentaArtGallery #MirellaBalasco #Mostre #TeresaDArienzo https:/inaugura-in-via-madonna-del-prato-la-ferramenta-art-gallery/?fsp_sid=32496 - X Vai su X
Terre d’Arezzo Music Festival . Organo e chitarre mattatori in scena - La XX Edizione si fonde con il XXIIesimo capitolo di Arezzo Organ Festival. Riporta lanazione.it
Arezzo Celtic Festival: tre giorni tra culture e tradizioni dei popoli antichi - Arezzo, 26 giugno 2025 – Tre giorni indietro nel tempo tra culture e tradizioni celtiche nell’estate aretina. Scrive lanazione.it