Arezzo inaugura il 1° Festival dell’Innovazione Urbana | due giorni per immaginare la città del futuro

Servizi educativi, sviluppo economico e sostenibilità: sono questi i temi centrali del 1° Festival dellInnovazione Urbana, in programma venerdì 19 e sabato 20 settembre alla Casa dell’Energia di Arezzo. Presentato questa mattina in conferenza stampa, l’evento nasce come spazio di confronto aperto a cittadini, istituzioni, imprese e realtà culturali, con l’obiettivo di esplorare le sfide e le opportunità che definiscono il futuro delle città. La due giorni prevede incontri, dibattiti e approfondimenti con ospiti provenienti dal mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale. Tra gli argomenti in programma ci saranno i servizi per l’infanzia, il ruolo delle imprese nella promozione dell’occupazione femminile, l’importanza della formazione per lo sviluppo economico del territorio, l’uso di nuove tecnologie come i digital twin per la gestione urbana e le esperienze di sostenibilità legate alle comunità energetiche. 🔗 Leggi su Lortica.it

