Aprici sesamo le tue virtù per diventare belli longevi e sani
Considerato un superfood, questo seme (e l’olio che se ne ricava) combatte trigliceridi, colesterolo e ipertensione. E in menopausa aiuta a contrastare l’osteoporosi. Accertatevi però di non essere allergici. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: aprici - sesamo
Franco Battiato - APRITI SESAMO - la recensione - A quattro anni da “Inneres auge”, Franco Battiato pubblica “Apriti sesamo”, composto di dieci tracce in cui il cantante catanese – a quattro mani con Manlio Sgalambro - Segnala rockol.it
"Apriti Sesamo- la vera storia di Alì Babà": la compagnia Soqquadro in scena al Teatro San Ponziano - La compagnia Soqquadro torna in scena con un nuovo e originale musical dai suoni e i profumi orientali. romatoday.it scrive