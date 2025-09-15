Aouani ‘compensa’ Iapichino | Italia a -2 dal record ma servirà la perfezione Le carte rimaste ai Mondiali di atletica

Le medaglie a sorpresa, quelle inaspettate e insperate, quelle quasi immaginate alla vigilia del grande evento, sono spesso le più belle. Festeggiare un alloro contro pronostico ha un sapore speciale e può spesso spostare gli equilibri di una manifestazione, dando un volto diverso a una spedizione. Iliass Aouani ha conquistato il bronzo nella maratona ai Mondiali 2025 di atletica: un italiano è tornato a essere protagonista sui 42,195 km e ha riportato il tricolore sul podio iridato della specialità dopo 22 anni, tra l’altro festeggiando da Campione d’Europa (aveva primeggiato nella rassegna continentale riservata alle specialità su strada). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Aouani ‘compensa’ Iapichino: Italia a -2 dal record, ma servirà la perfezione. Le carte rimaste ai Mondiali di atletica

