Anziano di Teora soccorso in eliambulanza dopo trauma cranico
TEORA – Lunedì 15 settembre 2025 – Un uomo di 76 anni è stato trasferito d'urgenza in eliambulanza all'ospedale Cardarelli di Napoli a seguito di un trauma cranico. L'anziano è stato trovato privo di sensi nella propria abitazione dalla moglie, che ha immediatamente contattato i soccorsi.
