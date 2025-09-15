Anziano di Teora soccorso in eliambulanza dopo trauma cranico

Avellinotoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TEORA – Lunedì 15 settembre 2025 – Un uomo di 76 anni è stato trasferito d'urgenza in eliambulanza all'ospedale Cardarelli di Napoli a seguito di un trauma cranico. L'anziano è stato trovato privo di sensi nella propria abitazione dalla moglie, che ha immediatamente contattato i soccorsi.Le prime. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: anziano - teora

Anziano di Teora soccorso in eliambulanza dopo trauma cranico.

Anziano salvato in elicottero dopo una notte nel bosco - Nella giornata di festa il personale di turno ha infatti dovuto effettuare un doppio intervento. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Anziano Teora Soccorso Eliambulanza