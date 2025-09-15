Anziana morta in casa l’avvocato della figlia | È come se parlasse di qualcosa che non la riguarda
L’AUTOPSIA. Nel corso della mattinata di lunedì 15 settembre l’autopsia sul corpo di Francesca Pettinato, trovata mummificata in casa a un anno dalla morte. La figlia di 61 anni accusata di occultamento del cadavere e truffa. Parla l’avvocato difensore. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: anziana - morta
Anziana trovata morta in casa: dopo dieci giorni arrestato il figlio, abitava a Lecce
Incendio sterpaglie nella campagna vicina, anziana morta soffocata dal fumo
Dramma della solitudine, anziana trovata morta in casa a Brescia
Si chiamava Francesca Manno e aveva 83 anni: è l'anziana donna morta in un'assurda tragedia avvenuta in zona Baggio a Milano. - facebook.com Vai su Facebook
Anziana di Bastia Umbra fugge dalla Rsa e muore scivolando in un fosso @TgrRaiUmbria https://rainews.it/tgr/umbria/video/2025/09/tgr-umbria-web-solani-anziana-morta-annegata-075e1b36-f8f6-4d8a-86e9-a449cc7253bc.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24 - X Vai su X
Anziana mummificata in casa a Bergamo, l'avvocato della figlia: «È come se parlasse di qualcosa che non la riguarda, il fratello non la lascerà sola» - Oggi (15 settembre) si tiene l'autopsia sul cadavere della centenaria nascosta in casa dalla figlia Pasqua Bagnara, ora indagata. Secondo msn.com
Anziana morta in casa, l’avvocato della figlia: «È come se parlasse di qualcosa che non la riguarda» - Nel corso della mattinata di lunedì 15 settembre l’autopsia sul corpo di Francesca Pettinato, trovata mummificata in casa a un anno dalla morte. Da ecodibergamo.it