Anziana morta in casa l’avvocato della figlia | È come se parlasse di qualcosa che non la riguarda

Ecodibergamo.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’AUTOPSIA. Nel corso della mattinata di lunedì 15 settembre l’autopsia sul corpo di Francesca Pettinato, trovata mummificata in casa a un anno dalla morte. La figlia di 61 anni accusata di occultamento del cadavere e truffa. Parla l’avvocato difensore. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

anziana morta casa l8217avvocatoAnziana mummificata in casa a Bergamo, l'avvocato della figlia: «È come se parlasse di qualcosa che non la riguarda, il fratello non la lascerà sola» - Oggi (15 settembre) si tiene l'autopsia sul cadavere della centenaria nascosta in casa dalla figlia Pasqua Bagnara, ora indagata. Secondo msn.com

anziana morta casa l8217avvocatoAnziana morta in casa, l’avvocato della figlia: «È come se parlasse di qualcosa che non la riguarda» - Nel corso della mattinata di lunedì 15 settembre l’autopsia sul corpo di Francesca Pettinato, trovata mummificata in casa a un anno dalla morte. Da ecodibergamo.it

