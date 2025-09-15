Antonio Montesanti | Storico voto ONU per il riconoscimento della Palestina anche l’Italia dice sì
Il 12 settembre scorso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione storica per il riconoscimento dello Stato di Palestina entro i confini del 1967. Tra i Paesi favorevoli, questa volta, anche l’Italia. A commentare con soddisfazione l’esito del voto è lo storico Antonio Montesanti, che ha parlato di una “buona notizia attesa da tempo”, sottolineando come l’Italia abbia abbandonato la tradizionale linea dell’astensione, seguita finora nei consessi internazionali. Secondo Montesanti, si tratta di “una vittoria del movimento di solidarietà con il popolo palestinese” che avrebbe spinto il governo italiano a schierarsi apertamente a favore della causa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
