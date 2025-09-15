Anticipazioni Uomini e Donne | Gemma chiude e scatena la polemica per un commento torna Barbara De Santi

Registrazione 15 settembre: cosa ha detto Gemma Galgani di Mario Lenti. La registrazione di Uomini e Donne di lunedì 15 settembre 2025 h a regalato nuove dinamiche, colpi di scena e confronti accesissimi. Come riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, la puntata si è aperta con Gemma Galgani, che ha deciso di interrompere la conoscenza con Mario Lenti. Non solo: la dama torinese lo ha anche criticato apertamente, definendolo “grasso”, un commento che ha scatenato le reazioni indignate di studio e pubblico. «Non si sputa nel piatto dove si mangia», le è stato rinfacciato. Mario, intanto, prosegue la sua conoscenza con Magda e Valeria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma chiude e scatena la polemica per un commento, torna Barbara De Santi

In questa notizia si parla di: anticipazioni - uomini

Uomini e Donne Anticipazioni, ecco quando si terranno le registrazioni della nuova stagione

Uomini e Donne, Anticipazioni: Ida Platano torna ''non subito ma in corsa''

Uomini e Donne anticipazioni, prime registrazioni 2025-2026: chi ci sarà nel trono over

ANTICIPAZIONI Rosario, ex protagonista di Temptation Island, è il nuovo tronista (FONTE IG: Lorenzo Pugnaloni) #uominiedonne Vai su Facebook

Uomini e Donne 2025: anticipazioni bomba, nuovi tronisti e data ufficiale della prima puntata #Uominiedonne https://blogsocialtv.com/uomini-e-donne-2025-anticipazioni-bomba-nuovi-tronisti-e-data-ufficiale-della-prima-puntata/… via @BlogSocialTv1 - X Vai su X

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma e Magda si contendono Mario, nuove esterne per Flavio e Cristiana; Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma Galgani frequenta e bacia Mario: lui è il padre di una ex Dama; Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma gelosa di Mario, lite infuocata in studio.

Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma Galgani chiude la frequentazione con un cavaliere, un Tronista a un passo dal bacio, ecco cosa è successo - Scopri tutte le anticipazioni di Uomini e Donne e le emozioni del Trono Over e Classico. Come scrive mondotv24.it

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 15 settembre 2025/ Gemma con Mario: arriva nuovo tronista? - Anticipazioni Uomini e Donne registrazione di oggi 15 settembre 2025: Gemma sempre più vicina a Mario Lenti, arriva un nuovo tronista? Riporta ilsussidiario.net