Anticipazioni Uomini e Donne | Gemma chiude e scatena la polemica per un commento torna Barbara De Santi

Notizieaudaci.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Registrazione 15 settembre: cosa ha detto Gemma Galgani di Mario Lenti. La registrazione di Uomini e Donne di lunedì 15 settembre 2025 h a regalato nuove dinamiche, colpi di scena e confronti accesissimi. Come riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, la puntata si è aperta con Gemma Galgani, che ha deciso di interrompere la conoscenza con Mario Lenti. Non solo: la dama torinese lo ha anche criticato apertamente, definendolo “grasso”, un commento che ha scatenato le reazioni indignate di studio e pubblico. «Non si sputa nel piatto dove si mangia», le è stato rinfacciato. Mario, intanto, prosegue la sua conoscenza con Magda e Valeria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

