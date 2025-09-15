Anna Falchi spiazza tutti sul catcalling in diretta tv | gelo in studio con Caterina Balivo

Anna Falchi a La Volta Buona ribadisce: ‘A me non dà fastidio’. Il dibattito sul catcalling è tornato al centro del dibattito televisivo dopo le esternazioni di Anna Falchi, ospite del programma “ La Volta Buona ” condotto da Caterina Balivo su Rai1. Rileggendo una sua dichiarazione passata – «Evviva il catcalling, ce ne fossero di uomini che lo fanno, lasciamoli essere rozzi» – la conduttrice ha chiesto chiarimenti. Anna Falchi ha confermato la sua posizione: « A me non dà fastidio. È un modo un po’ selvaggio di fare un complimento, come si faceva una volta. Sono sempre felice quando ricevo un complimento, non ci trovo nulla di grave». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

anna falchi spiazza tutti sul catcalling in diretta tv gelo in studio con caterina balivo

