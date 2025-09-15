Anna Falchi | Il catcalling non è una molestia non mi dà fastidio

(Adnkronos) – "Il catcalling è una molestia? No, a me non dà fastidio". Anna Falchi, ospite oggi di La volta buona, discute con Caterina Balivo sul tema del catcalling. "Quando ti fischiano per farti un complimento in modo un po' selvaggio a me non dà fastidio, c'è sempre stato. La mattina quando vai a prendere . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

