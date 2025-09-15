‘Oltre i limiti’ è il viaggio che, con un triciclo a pedalata assistita, ha portato Angelo Catanzaro da Torino a Roma, proprio all’esterno della Camera dei Deputati. Catanzaro è fondatore di ‘ Ufficio disabilità UILP Piemonte ‘, attivista per i diritti delle persone con disabilità, nato con una paralisi spastica. Grazie al supporto, tra gli altri, di Uil Pensionati e di Associazioni per il Diritto degli Anziani (ADA), ha compiuto questo viaggio con l’obiettivo di mettere al centro l’autodeterminazione delle persone con handicap per dimostrare che i limiti non sono un confine invalicabile ma una sfida che, insieme, è possibile superare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Angelo Catanzaro, 800 km in triciclo da Torino a Roma