Andrea Delogu il rapporto difficile col cibo | Conto i carboidrati evito quasi totalmente alcuni cibi

È un racconto sincero, ruvido e verissimo quello che Andrea Delogu ha affidato ai suoi follower su Instagram. La conduttrice, oggi tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle (al via il 21 settembre), ha deciso di mostrarsi senza filtri per parlare di un nodo che tocca. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: andrea - delogu

Carlo Conti e Andrea Delogu conducono la terza puntata di "Tim Summer Hits 2025" stasera in tv. Ecco la scaletta dei cantanti e degli ospiti

Tim Summer Hits, le pagelle dei look: Clara disastro (4), Sarah Toscano safari (8), Emis Killa too much (5), Andrea Delogu impeccabile (8)

Carlo Conti e Andrea Delogu conducono la quarta e penultima puntata di "Tim Summer Hits 2025": la scaletta del concerto

Andrea Delogu si prepara per Ballando: “A dieta da quando ho 36 anni, ci sono periodi in cui mi sfondo di cibo” - X Vai su X

Uno show spettacolare per omaggiare una terra ricca di storia e tradizioni musicali #NotteDeiSerpenti con Enrico Melozzi e Andrea Delogu questa sera dalle 21:30 su Rai2, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Delogu: “Ci sono periodi in cui mi sfondo di cibo. Ballando 2025 sta cambiando il mio corpo, sono serena” - Andrea Delogu ha parlato per la prima volta del rapporto con il cibo e con il suo corpo: "Sono a dieta da quando ho 36 anni ... fanpage.it scrive

Andrea Delogu, la dieta e gli allenamenti a Ballando: «Metabolismo lento, ingrasso dalla vita in giù». E conferma l'addio a Luigi Bruno - Andrea Delogu racconta il suo rapporto con il cibo e con l'allenamento da quando ha iniziato ad allenarsi per Ballando con le Stelle. Da leggo.it