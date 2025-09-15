Andrea Bocelli incanta San Pietro con un concerto unico
. Un evento storico che ha fuso musica, arte, fede e tecnologia davanti a ottantamila persone nella piazza simbolo della cristianità. Un inizio memorabile. Andrea Bocelli san pietro ph ig Andrea Bocelli ha incantato San Pietro. Un evento che non è stato solo musica, ma storia. Nella piazza simbolo della cristianità, sotto lo sguardo della Cupola di Michelangelo e davanti a oltre ottantamila persone, la voce del tenore toscano ha inaugurato Grace for the World, un concerto unico per intensità e significato. Quando ha intonato Amazing Grace, la piazza si è raccolta in un silenzio vibrante, quasi sacro, mentre nel cielo i droni disegnavano il volto di Papa Francesco, trasformando Roma in un palcoscenico globale in cui arte, fede e tecnologia si sono fuse in un solo linguaggio. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
