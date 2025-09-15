Anas pronta per la sostituzione del viadotto sull' Estense scattano due mesi di chiusura
Si è tenuto questo pomeriggio in Prefettura l'attesissimo Comitato Operativo per la Viabilità per discutere l’avvio della terza fase dei lavori da eseguire lungo il ponte sul rio Torto, il viadotto della Nuova Estense oggetto di lavori nei mesi scorsi per sostituire la campata ammalorata.Nel. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
