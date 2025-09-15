Anas pronta per la sostituzione del viadotto sull' Estense scattano due mesi di chiusura

Modenatoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuto questo pomeriggio in Prefettura l'attesissimo Comitato Operativo per la Viabilità per discutere l’avvio della terza fase dei lavori da eseguire lungo il ponte sul rio Torto, il viadotto della Nuova Estense oggetto di lavori nei mesi scorsi per sostituire la campata ammalorata.Nel. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: anas - pronta

Anas, via a processo demolizione viadotto Morello 3 sull'A19 - Anas ha avviato il processo di demolizione del viadotto Morello 3 ubicato fra i km 106,944 e 112,381 dell'autostrada A19 Palermo- Riporta ansa.it

Anas, varate tre nuove campate sul viadotto 'Franco' - 8, 9 e 10) della carreggiata in direzione Sicignano del nuovo viadotto 'Franco', sul Raccordo autostradale 5 "Sicignano- Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Anas Pronta Sostituzione Viadotto