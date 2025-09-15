Ampliamento d' organico per il Regionale di Trenitalia nelle Marche | cerimonia di giuramento per 11 capitreno

ANCONA – Cresce ancora l’organico del Regionale di Trenitalia nelle Marche. Cerimonia di giuramento, questa mattina presso la sala della giunta del Comune di Ancona, per 11 nuovi capitreno (sei donne e cinque uomini). Presenti Daniele Silvetti, Sindaco del Comune di Ancona, e Berluti Hamos. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Ampliamento d'organico per il Regionale di Trenitalia nelle Marche: cerimonia di giuramento per 11 capitreno; Il Capo del Corpo Nazionale Ing. Eros Mannino inaugura le nuove strutture logistiche e operative della Scuola Nazionale Cinofili di Volpiano (TO); Pronto soccorso di Savona e Pietra, Arboscello (Pd): “Sistema sotto pressione per carenza di organico e gestione regionale inefficace”.

Rifiuti, personale dei Comuni in ferie e alla Regione arriva solo un progetto per il compostaggio di prossimità - Arriva la seconda proroga per due avvisi che già a luglio rischiavano di andare deserti. Riporta msn.com

Discarica di Monterazzano, ok definitivo della Regione Lazio per l’ampliamento - È arrivato ieri il via libera definitivo e ufficiale all’ampliamento della discarica di Monterazzano. Come scrive ilmessaggero.it