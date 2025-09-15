America?s Cup e blue economy anche Confindustria nautica pronta a investire su Napoli

L?impatto sul turismo, l?accoglienza, i servizi. E la promozione ulteriore di Napoli, del Sud e del sistema Paese nel mondo. Ma l'America's Cup 2027 è anche una. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - America?s Cup e blue economy, anche Confindustria nautica pronta a investire su Napoli

In questa notizia si parla di: america - blue

Una vita tra piano, blues e hit immortali come Breakfast in America, che ha fatto ballare gli anni ’80 e ha conquistato anche i 2000. - facebook.com Vai su Facebook

America’s Cup e blue economy, anche Confindustria nautica pronta a investire su Napoli; La nautica italiana scommette sul futuro: il 65° Salone di Genova tra internazionalizzazione e blue economy; Blue economy, innovatori a confronti con NAStartUp: “L’America’s Cup una grande occasione”.

America's Cup e Unicredit collaborano nella 37esima edizione - America's Cup e UniCredit annunciano una nuova collaborazione che vede la banca, che si definisce 'paneuropea', come global partner e global banking partner esclusivo della 37a edizione della più ... ansa.it scrive

Confindustria Nautica consulente tecnico Coppa America - La conferenza stampa di presentazione del 65° Salone Nautico Internazionale si è aperta con una comunicazione ufficiale del Presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti che ha annunciato: "Saba ... Come scrive ansa.it